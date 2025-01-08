Türkiye’nin Arnavut halkına hediye olarak inşa ettiği Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi ilklere imza atmaya devam ediyor.

Arnavutluk’un güneyindeki Fier şehrinde inşa edilen ve 500 binden fazla nüfusa hizmet eden Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi hizmet vermeye devam ederken son günlerde yine bir ilke daha imza attı. Arnavutluk halk sağlık sisteminde ilk kez acil trombektomi prosedürü gerçekleşti.

İlk kez acil trombektomi prosedürü gerçekleşti

Arnavutluk halk sağlık sisteminde ilk kez acil trombektomi prosedürü gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan bu çalışma Arnavutluk Sağlık Bakanı Albana Koçiu tarafından duyuruldu. Koçiu, bu çalışmanın Türk-Arnavut ekibin işbirliği sonucu gerçekleştiğini, ekipte Dr. Ümit Görgülü, Dr. Klaudia Disha, Dr. Kjanda Elpenoria, Dr. Muhammet Karaca ve Dr. Mesut Karataş ve aynı şekilde profesyonel teknisyenlerden de Tolga Kaya ve Halil İbrahim Özkan gibi isimlerin yer aldığını kaydetti. Bakan Koçiu, “Bu başarı, beyin atardamarındaki kan pıhtılarını temizleyerek kan akışının tekrar sağlanması ve nörolojik hasarın en aza indirilmesi amacıyla yapılan hayat kurtarıcı işlemlerden biri” dedi.

Bir cerrahi müdahalede iki ayrı işlem yapıldı

Aynı hastanede sıklıkla yeniliklere ve ilklere imza atılırken Kasım 2024’ün başlarında da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın yaptığı bir paylaşımla 55 yaşındaki bir hasta vakasında pannikülektomi ve laparosel düzeltmesinin tek bir cerrahi müdahalede gerçekleştirildiği aktarıldı Rama, paylaşımında bu müdahalede aktif olarak katılan ekibin isimlerini de paylaşarak minnet duygularını ifade etti.

Arteriyel patolojilerin teşhisi için gelişmiş prosedür gerçekleşti

Eylül 2024’ün sonlarına doğru hem Başbakan Rama hem de Sağlık Bakanı Koçiu, Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi’nde serebral anjiyografi ile karotis ve serebral arter patolojilerinin teşhise dair işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği haberlerini paylaştı. Bu paylaşımlarda sağlık ekibinin isimleri anılırken yaklaşık 80 vatandaşın da bu ileri prosedürden yararlandığı vurgulandı.

Öğrencilerinin hastanede staj yapması teşvik ediliyor

Arnavutluk’ta faaliyet gösteren tüm devlet hastaneleri arasında örnek gösterilen Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi, sadece vatandaşlara doğrudan kaliteli hizmet sunmakla yetinmiyor, yetişmekte olan sağlık personelinin eğitiminde de önemli bir rol oynuyor. Son olarak, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku ve Sağlık Bakanı Koçiu Aralık sonlarına doğru Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi’nde görev yapan sağlık stajyerleriyle bir araya geldi. Görüşme sonucunda Arnavutluk Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapan stajyerlerin staj yılları boyunca hekimlerin aldığı maaşın yüzde 80’ini alabileceklerinin müjdesini verildi.

Bakan Koçiu, hükümet olarak sağlık kurumlarının finansal açıdan sadece hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine bağlı kalmadan kendi bütçelerini, ekiplerini ve sağlık hizmetlerini yönetebilmeleri, aynı şekilde özel hizmetler sunabilecek şekilde gerekli ekipmanların temini konularında karar verebilmeleri konusunun önemine değindi.

Arnavutluk sağlık sisteminde ilk kez bağımsız hastane yönetim sisteminin hayata geçmesi

Arnavutluk sağlık sisteminde ilk kez özerk veya bağımsız yönetim sisteminin hayata geçtiği hastaneye ilişkin konuşan Bakan Koçiu, “Hizmet yelpazesi gittikçe genişliyor, en iyi meslekî kapasiteler ve ileri tıbbi teknoloji ekipmanlarıyla birlikte kaliteli hizmet sunuluyor” dedi.

Hastanenin inşası 68 gün içinde tamamlanmıştı

Türkiye’nin desteği ile 2021 yılında inşa edilen Türkiye -Arnavutluk Dostluk Hastanesi korona virüs salgını döneminde hizmete girdi. İnşası 68 gün içinde gibi rekor bir zamanda tamamlanan hastane, 150 yataklı kapasiteli ve ülkenin güneyinde yaşayan 500 bin vatandaşa ile ülkeye turizm amaçlı gelen yabancı uyruklu vatandaşlara da kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Son teknoloji ekipmanları ile donatılan hastanede görev yapan Türk hekim ve hemşireler vatandaşlara verdikleri hizmetin yanı sıra anlaşma gereği Türkiye’nin tıp alanında edindiği tecrübeyi de dost ülke hekimlerine ve tıp öğrencilerine aktarmaya devam ediyor.