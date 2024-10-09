Bugüne kadar 6 bin 500’den fazla öğrenciye yeni bir kariyer imkanı sunan Google Oyun ve Uygulama Akademisi bundan sonra ülkemizin ihtiyacı olan yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek için Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi olarak yoluna devam edecek.ADANA (İGFA) - Bu yıl Adana’da gerçekleştirilen Teknofest’de, gençler Yapay Zeka ve Teknolojisi Akademisi’yle buluştu.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin desteği ve Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin iş birliği ile ilk kez 2021 yılında yine Teknofest’te duyurulan Google Oyun ve Uygulama Akademisi, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmenin getirdiği yeni gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi" olarak yeniden yapılandırıldı.

Oylum Talu’nun moderatörlüğünde Teknofest’in açılış gününde kamuoyuna tanıtılan Akademi panelindeSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, ülkemizin ulusal yapay zeka stratejisi, akademinin 3 yıllık başarı hikayesi, dönüşümü ve Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’ne dair yenilikler paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ayrıca Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin açılışını Akademi standında gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, yapay zekanın dünyayı ve bütün sektörleri hızla dönüştürdüğünü belirterek, "Türkiye olarak, genç ve dinamik nüfusumuz ile sanayideki kabiliyetlerimiz sayesinde bu dönüşümden en ileri düzeyde katma değer sağlayabilecek ülkeler arasında gösteriliyoruz. Halihazırda Türkiye, uluslararası yapay zeka hazırlık endekslerinde iyi bir düzeyde yer alıyor. Ancak bu süreçte insan kaynağına ve donanım altyapısına hızlı yatırımlar yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada uluslararası iş birliklerini de önemsiyoruz. Bugün burada duyurulan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin de teknoloji girişimlerinin yükselmesine büyük bir etki yaratacağına inanıyorum. Gençlerimizin bu alandaki en ileri uygulamaları doğrudan tanıma ve özgün, yaratıcı projeler hayata geçirme fırsatı bulması, ülkemizin insan kaynağını güçlendirecek. Emeği geçen, projeye öncülük eden katkı sunan bütün paydaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“YENİLENEN AKADEMİYLE YAPAY ZEKA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ise, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ile bu alanda ciddi bir potansiyele sahip olduklarını belirterek, "Ortalama yaşımız 33, ve özellikle son 20 yılda teknoloji geliştirme yetkinliğimizi önemli ölçüde artırdık. Bugün teknoloji üreten insan kaynağımız 300 binin üzerine çıkmış durumda ve bu sayı her geçen gün artıyor. Genç yaşlardan itibaren çocuklarımıza teknoloji bilincini, üretim yetkinliğini ve milli teknoloji vizyonunu kazandırmamız gerekiyor. Bu, profesyonel hayatta teknoloji uzmanı olarak çalışanlardan en genç öğrencilerimize kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Biz de bu süreci zengin ve yenilikçi yaklaşımlarla destekliyoruz" dedi. Çoştu, iş birliği, gençlerimizi geleceğe hazırlamada önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ AKADEMİSİ, STAJ PROGRAMLARIYLA GENÇLERE KATKI SAĞLAYACAK

Öte yandan akademinin bölümlerinin de kendine has etkinlikleri ve staj programları olacak. Bursiyerlere staj imkanları ile kariyerlerine yönelik gerekli donanımları kazanmaları yönünde destek olunacak. T3 Girişim Merkezi’nin sağladığı Yapay Zeka Staj Programı ve Girişimcilik Vakfı’nın öncülüğünde girişimcilik ekosisteminde staj yapma imkanı sunulacak. Yapay zeka teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, bu alanda uygulama geliştirme ve veri bilimi uzmanlığı gerektiren yeteneklere olan talep artıyor. Bu talebi karşılamak ve ülkemizde yapay zeka uzmanı istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirilen Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, kendi web sitesi üzerinden başvuru toplamaya devam ediyor.