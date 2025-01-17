İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen webinarla sağlık sektöründe yapay zekâ (YZ) kullanımının kanser araştırmalarındaki rolü tartışıldı.

"Kanser Araştırmalarında Yapay Zekâ Potansiyelini Keşfetmek: Görüntü Analizi, Doğal Dil İşleme (NLP) ve İlaç Keşfi" başlıklı etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, İleri Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SPM) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Alanında öncü isim Prof. Jakob Nikolas Kather katıldı

Alman Dresden Teknoloji Üniversitesi’nden Klinik Yapay Zekâ Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jakob Nikolas Kather, webinarın onur konuğu olarak katılımcılara, YZ’nin kanser araştırmaları ve tedavisindeki dönüştürücü etkisini anlattı. Sunumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve SPM Direktörü Dr. Arta Armani yönetti. Dr. Armani, etkinliğin açılışında, yapay zekânın sağlık sektöründeki artan önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin bilimsel topluluğa katkısını vurguladı.

Yapay zekâ ile kanserde yeni ufuklar

Konuşmasında yapay zekanın kanser tedavisindeki karmaşıklığı nasıl dönüştürdüğüne dair önemli bilgiler sunan Prof. Kather, onkolojide YZ destekli veri modellerinin kullanımını, özellikle patoloji ve radyoloji görüntü analizi, genomik veriler ve NLP uygulamaları ile örnekledi. Kather, kolorektal kanser gibi yaygın kanser türlerinde YZ tabanlı biyobelirteçlerin tedavi yanıtlarını iyileştirme potansiyeline dikkat çekti.

Sunumda ayrıca, YZ’nin Avrupa’da klinik uygulamalarda artan kullanımı ve CE-IVD onaylı YZ ürünlerinin yükselişi gibi önemli gelişmelere yer verildi. Bunun yanı sıra, büyük dil modellerinin (LLM’ler) kanser araştırmaları ve hasta bakımındaki rolü ele alındı. Prof. Kather, bu modellerin klinik karar destek sistemlerini güçlendirebilecek mantıksal akıl yürütme araçları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

YZ’nin uygulanabilirliği ve geleceği

Prof. Kather, YZ’nin klinik ortamda benimsenmesini engelleyen teknik, düzenleyici ve finansal zorluklara da değindi. Bununla birlikte, bu engellerin aşılması halinde YZ’nin onkoloji alanındaki karar süreçlerini otomatikleştirerek hem hasta bakımını hem de bilimsel araştırmaları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Etkileşimli soru-cevap oturumu ile sona erdi

Webinar, katılımcıların YZ’nin onkoloji alanındaki uygulamalarına dair sorular sorduğu interaktif bir soru-cevap oturumu ile tamamlandı. Dr. Armani, Prof. Kather’a değerli katkıları için teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı.

Etkinlik ile yapay zekânın kanser araştırmalarında ve tedavisinde nasıl bir devrim yapabileceğine dair önemli bir perspektif sunuldu.