İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan İletişim ve Tasarımı bölümünün adı ‘Görsel İletişim Tasarımı’ olarak değiştirildi. Hem akademik hem de sektörel gelişmeler ışığında daha kapsayıcı olması adına böyle bir değişikliğe giden üniversite, 2025 üniversite tercihlerinde yeni ismiyle öğrencilerine kapılarını açacak.

Görsel dünyanın hızla değiştiği, dijital anlatının her alanda gücünü artırdığı günümüzde, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bir adım attı. Üniversite, bölümlerinden birinin adını ‘Görsel İletişim Tasarımı’ olarak güncelledi.

Geleneksel tasarımdan dijital medyaya

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp bölüm adının değişmesiyle eğitim içeriğinde de köklü dönüşümlerin olacağını ifade ederek "Görsel İletişim Tasarımı adı altında, öğrencilerin sadece geleneksel tasarım becerileriyle değil, aynı zamanda dijital medya üretimi, etkileşimli tasarım ve yapay zekâ destekli araçlar ile de donanımlı bir şekilde yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Yenilenen müfredat, görsel tasarımın ötesine geçerek öğrencilerin dijital dünyadaki ihtiyaçlara uygun özgün içerikler üretebilmelerini sağlayacak şekilde kapsamlı bir biçimde güncellenmiştir" şeklinde konuştu.

Yapay zekâ tabanlı araçlar müfredata dâhil edildi

Yeni müfredatla öğrencilere hem görsel tasarım teknikleri hem de dijital medya üretimi, etkileşimli tasarım, marka iletişimi, reklam stratejileri ve yapay zekâ destekli araçlar gibi güncel konular öğretilecek. Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, "Bu değişim, öğrencilere yenilikçi ve çağdaş tasarım çözümleri üretme becerisi kazandırırken, aynı zamanda onları sektördeki en son gelişmelere uygun şekilde hazırlamaktadır" dedi.

Prof. Dr. Aydınalp şöyle konuştu:

"Örneğin, Adobe Premiere, After Effects, Photoshop gibi güçlü yazılımlar, öğrencilerle buluşturulurken, aynı zamanda Midjourney, DALLE gibi yapay zekâ tabanlı araçlar da müfredata entegre edilmiştir. Bu araçlar, öğrencilerin hem fark oluşturucu hem de teknolojik becerilerini geliştirerek dijital ve geleneksel tasarım alanlarında daha güçlü projeler üretmelerini sağlamaktadır."