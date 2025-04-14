Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu’nda gerçekleştirilen kariyer tanıtım günlerinde hukukçular öğrencilere mesleklerini tanıttı.

Maver Kemal Arsoy Ortaokulu 7. ve 8. sınıflara meslek bilinci oluşması, yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimine yönelik gelecek planlamalarında farkındalık oluşması başlattıkları kariyer günleri etkinlerine devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hukuk Enstitüsü Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Fahri Fevzi Kartal öğrencilerle buluştu. Kartal, öğrencilere avukatlık mesleğiyle ilgili bilgiler verdi.