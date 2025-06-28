Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), orman yangınları ve çevre suçlarıyla mücadele için Türkiye genelinde İHA (insansız hava aracı) kullanımına yönelik kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez liderliğinde, 14 bölgede 35 şehirde kamu ve özel kuruluşlara verilen eğitimlerle ormanların korunması ve çevre suçlarının önlenmesi hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), iklim değişikliğiyle artan orman yangınları ve çevre suçlarına karşı teknoloji odaklı bir mücadele başlatıyor. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından yürütülen proje kapsamında, Türkiye’nin 14 bölgesinde, 35 şehirde Orman Bölge Müdürlükleri, güvenlik güçleri, belediyeler ve çevre koruma ekipleri gibi çok sayıda kuruma İHA kullanımı eğitimi veriliyor. Eğitimler, orman yangınlarının erken tespiti, hızlı müdahale süreçleri, kaçak yapılaşma ve yasa dışı ağaç kesimi gibi çevre suçlarının önlenmesine odaklanıyor.

“ORMAN YANGINLARI VE ÇEVRE SUÇLARINA ANINDA MÜDAHALE”

Prof. Dr. Kadıoğulları, İHA’ların orman yangınlarının ve suçlarının anlık tespitinde kritik bir rol oynadığını vurguladı: “İklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının sayısı ve şiddeti artıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün uzun menzilli İHA’ları etkin bir şekilde kullanmasına destek olmak için, duman ve yangın tehlikesi tespiti, yangın yayılım yönünün belirlenmesi ve çevre suçlarıyla mücadelede İHA sistemlerinin eğitimini veriyoruz. Bugüne kadar 35 şehirde eğitimler gerçekleştirdik.”

GENİŞ KAPSAMLI KULLANIM ALANLARI

Eğitimlerde, İHA’ların yangınla mücadele dışında da çok yönlü kullanımı ele alınıyor. Prof. Dr. Kadıoğulları, “İHA’lar, kaçak hafriyat dökümünden maden sahalarının denetimine, arama-kurtarma operasyonlarından kadastro çalışmalarına, ağaçlandırma faaliyetlerinden gece devriyelerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Termal kameralar ve 8 kilometre yarıçaplı hedef takibiyle, özellikle gece görüş imkânı sunan sistemler sahada büyük fark yaratıyor” dedi.

CANLI YAYINLA HIZLI KARAR ALMA

İHA’ların 4G modem özelliğiyle entegre kamera sistemleri, YouTube üzerinden kapalı devre canlı yayın yapabiliyor. Bu sayede, orman yangınları ve acil durumlarda yöneticiler anlık görüntülerle hızlı karar alabiliyor. Prof. Dr. Kadıoğulları, “Amacımız, bu teknolojilerin sahada en verimli şekilde kullanılarak ormanlarımızı daha etkin korumak ve çevre suçlarını azaltmak” diye konuştu.