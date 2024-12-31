Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların dumandan etkilendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi’nde bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı. Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K. itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ev yangını kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: iha