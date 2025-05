Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulan dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun yaptı. "Hesabını ver, kolay yoldan para kazan" vaadiyle kandırılan 19 kişi mağdur oldu. Genç yaşta kurdukları organize suç ağıyla birçok kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

Emniyet güçleri, 24 yaşındaki A.A.’nın liderliğini yaptığı çetenin, topladıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını belirledi. Akhisar merkezli yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde de bağlantılar tespit edildi.

28 Mayıs’ta sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda A.A. ile birlikte hareket eden A.S. (23), K.Ş. (19), İ.Ç. (23), H.N. (21), A.B. (22), B.Y. (19), S.A. (30), M.A. (26) ve M.C.D. (19) gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.