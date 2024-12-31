Şehitkamil Belediyesi, yeni yılı sokak partisi ile karşılıyor. Başkan Umut Yılmaz, 31 Aralık’ta Şehitkamil Meydanı’nda düzenlenecek sokak partisine tüm vatandaşları davet etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle 2024 yılına coşkuyla veda edilecek. 2025 yılı sokak partisi ile karşılanacak. 31 Aralık’ta Şehitkamil Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte birbirinden özel gösteriler yapılacak.

Yılmaz tüm vatandaşları davet etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğlenceli bir yılbaşı bir programı hazırladıklarını söyledi. Açık havada gerçekleşecek etkinlikte tadım stantları, canlı müzik, DJ performansları ve havai fişek gösterileri yapılacağını paylaşan Yılmaz, “En son ne zaman ağız tadıyla yılbaşını karşıladığımızı unuttuk. Bu yıl bir farkındalık oluşturup, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla doyasıya eğlenelim istiyoruz. Bizler de partideki yerimizi alacağız. 31 Aralık’ta saat 21.30’da başlayıp, 01.00’da sona erecek sokak partisine şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.