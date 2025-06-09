Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü ve dünyanın ise 4’üncü büyük Doğal Yaşam Parkı özelliğine sahip olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de yerli turistlerin tercihi oldu. Bayram tatilinde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde de Gaziantep’i tercih eden yerli turistler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda keyif dolu vakit geçirdi. Bayramın ilk 3 gününde 75 bin kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden yerli turistler, parkta keyif dolu vakit geçirmenin yanı sıra yırtıcı hayvanlar başta olmak üzere yüzlerce canlıyı yakından görme fırsatı buldu.

Bayram tatili sonunda 100 bin ziyaretçi hedefleniyor

350 türden yaklaşık 10 bin hayvanın bulunduğu, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenlerin tercih ettiği parkı bayram tatili sonunda 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleriyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan ve her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda en çok çocuklar eğlendi.

Bilet sırasında da uzun kuyruklar oluştu

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda özellikle bayramın son gününde ciddi yoğunluk oluşurken, bilet sırasında da uzun kuyruklar dikkat çekti.

Çocuklar ilk defa gördükleri hayvanların bol bol fotoğrafını çekerken, belgesellerde gördükleri birçok hayvanı canlı olarak yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı Kurban Bayramı’nın ilk 3 gününde 75 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 4 günlük bayram tatili boyunca da 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, parkın ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

"Çevre illerden gelen çok fazla ziyaretçi var"

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olduğunu bildiren Özsöyler, "Kurban Bayramı tatilinde bahçemizi ilk 3 günde 75 bin kişi ziyaret etti. Bayramın dördüncü gününde, yani 4 günlük bayram boyunca ziyaretçi sayımızın 100 bin kişi olmasını bekliyoruz. Geçen sene ilk 6 ayda Doğal Yaşam Parkı’mızı 2,5 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ise ilk 6 ay için 3 milyon kişiyi hedefledik ve bu rakama da ulaştık. Bu yılın sonuna kadar 6,5 milyon kişinin Doğal Yaşam Parkı’mızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Gaziantep’in yanı sıra Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi çevre illerinden, İstanbul ve Ankara ile Türkiye’nin her ilinden Doğal Yaşam Parkı’mızı ziyarete geliyorlar" dedi.

Ziyaretçilerin Gaziantep ekonomisine de katkı sunduğunu belirten Özsöyler, parkı ziyaret etmek için Gaziantep gelen turistlerin parkı gezdikten sonra kent merkezini gezdiğini ve alışveriş yaptığını ifade etti.

"Ziyaretçiler parkı çok beğendi"

Diyarbakır’dan ailesiyle birlikte Doğal Yaşam Parkı’nı ziyarete geldiğini belirten Cengiz Bayram ise parkı ve parktaki hayvanları çok beğendiğini söyledi.

Arkadaşları ve kardeşleriyle birlikte Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ettiğini belirten Aynur Karaca ise parkta keyif dolu vakit geçirdiklerini ve ziyaret esnasında çok eğlendiklerini belirterek, hayvanları yakından gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.