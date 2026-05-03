Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli şahıslar yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şehitkamil ve Oğuzeli İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K ve A.P. isimli şahıs, adreslerine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.