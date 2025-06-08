Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 58 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan hassas burunlu dedektör köpek destekli adli aramalarda 58 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.