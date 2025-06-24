Yalova’da bugünde itibaren mevsim normalleri üzerine çıkan sıcak hava etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının Yalova ve bölge illerde mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının arttığı Yalova’da vatandaşlar park ve bahçelerde gölgelik alanlarda sıcaktan korunuyor. Ayrıca kentteki plajlara da giden vatandaşlar denize girerek de serinliyor. Yalova’da hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Meteoroloji’nden yapılan açıklama, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.