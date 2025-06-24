Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede "Kurumsal Aidiyet ve Yönetişim" başlığı altında muhtarlara yönelik eğitim programı başlattı.

Büyükşehir Belediyesi mahalle muhtarlarının bireysel gelişimlerini desteklemek, belediye hizmetlerini daha etkin tanıtmak, sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak ve afet bilincini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Kurumsal Aidiyet ve Yönetişim başlığıyla hazırlanan eğitim programının ilk ayağı, Havza ilçesinde gerçekleştirilen toplantıyla hayata geçirildi. Havza Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Programda muhtarlara yönelik hem teorik hem de pratik bilgileri içeren çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı. Eğitim kapsamında; kurumsal aidiyet ve motivasyon, aile yılında sosyal hizmet ve çocuk koruma, yerel yönetimlerde yönetişim ve mahalle afet yönetimi gibi birbirinden önemli konular ele alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bu eğitimlerle hem yerel yönetimlerin daha etkin işlemesini sağlamayı hem de vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulmasının önünü açmayı hedeflediği belirtildi.