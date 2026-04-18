Samsun'da yoldan çıkan otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kavak ilçesi Ankara yolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çevrim (44) idaresindeki 55 ANF 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aktif olmayan kapalı bir akaryakıt istasyonu içinde park halinde bulunan Azerbaycan plakalı 90 TY 108 çekici ve buna bağlı 99 ZF 408 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 4 yolcu olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.