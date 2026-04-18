Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan yağmur sonrasında aynı bölgede ikinci kez toprak kaydı.

Şubat ayında aynı bölgede yaşanan ve iş yerlerine zarar veren heyelan sonrası bölgede tedbir alınmış, zarar gören iş yerleri boşaltılmıştı. Bugün etkili olan yağmur ve kar erimesinden dolayı aynı bölgede ikinci kez heyelan yaşandı. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Veysel Karani Caddesi'ndeki bölgede öğle saatlerinde meydana gelen heyelan, yolun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Bölgeye gönderilen iş makinesi ile yoldaki toprak ve çamur birikintileri kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.