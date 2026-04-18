Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında koruma polisi Şükrü E.'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen ve buradaki işlemleri süren şüphelilerden C.Y., F.G. N.A. ve C.A. Z.A., E.Y.'nin ardından dönemin koruma polisi Şükrü E.'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 9 oldu. Mustafa Türkay Sonel'in adliyedeki işlemleri sürüyor.