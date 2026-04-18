İzmir'in Selçuk ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki satış tezgahının üzerine devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şirince Köyü girişinde meydana gelen kazada, 35 KE 0644 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında ev yapımı ürünler satan tezgâhın üzerine düştü. Olayda tezgâhta bulunan 14 yaşında bir çocuk yaralandı.

Vatandaşlar kurtardı

Kaza sırasında aracın altında kalan çocuk, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.