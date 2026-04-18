İzmir'in Buca ilçesinde ilaç almak için çıktığı sokakta evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını, güvenli bir şekilde ailesine teslim eden duyarlı taksi sürücüsü, İYİ Parti Genel Sekreteri tarafından plaketle ödüllendirildi.

12 Nisan Pazar günü İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, yeni taşındığı mahallede ilaçlarını almak üzere evden çıkan 76 yaşındaki kadın dönüş yolunda kayboldu. Sokakları karıştıran ve evini bulamayan yaşlı kadın, paniğe kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Aracından inerek yaşlı kadının yanına giden taksi sürücüsü Volkan Gökbaş (46), endişeli kadını telkin ederek sakinleştirdi. Yaşlı kadının üzerinde parası olmadığını söylemesine aldırış etmeyen sürücü, kadını aracına davet etti. Yol boyunca yaşlı kadınla sohbet eden ve adres bilgilerini toparlayan sürücü, kadını evine kadar götürerek yakınlarına sağ salim teslim etti.

Duyarlı sürücüye çifte ödül

Yaşanan örnek davranışın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, taksi sürücüsü Volkan Gökbaş'ı plaket ile ödüllendirdi. Odayı ziyaret eden İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da sürücüyle bir araya gelerek kendisine 'İyi Taksici' ödülünü takdim etti.

Fahri müfettişlik talebi

Ziyaret programı kapsamında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, meslek odalarının fahri müfettişlik yapması talebini dile getirdi. Özkan, konunun meclis gündemine taşınmasını istedi. İYİ Parti heyeti ise talebi not alarak mecliste gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.