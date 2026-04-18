Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen kazada, briket yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarını yıktı ve yapının içine kadar ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, briket yüklü araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, bir konuta ait istinat duvarını aşarak evin içine girdi. Olay sırasında evde bulunan vatandaşların kazayı yara almadan atlatması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.