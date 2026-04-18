DÜZCE(İHA) - Düzce'de kışlak kahverengi kokarcasına yönelik kışlak alanlarda ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi.

Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Düzce il ve ilçe tarım müdürlükleri de kahverengi kokarcasına yönelik ilaçlama uygulamasına devam ediyor. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Yığılca ilçesi Çamlı köyünde ve Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde kışlak alanlara yönelik ilaçlama uygulaması yapıldı. Zararlının kışlama döneminde bulunduğu alanlarda yapılan bu uygulama ile popülasyon yoğunluğunun azaltılması ve 2026 üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşabilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Düzce'de Kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları, ilgili teknik programlar çerçevesinde planlı ve etkin bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor.