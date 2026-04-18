ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, 'Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi ABD güçlerinin talimatıyla geri döndü. ABD güçleri, İran limanlarına giren veya limanlardan çıkan gemilere karşı deniz ablukası uyguluyor' ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti.