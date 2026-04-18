Bolu'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasının mağdur aileleri, hukuki süreci değerlendirmek üzere Bolu'da bir araya geldi.

Yangın faciasında çocukları, torunları ve gelini olmak üzere 8 yakınını toprağa veren Avukat Yüksel Gültekin, acılı aileleri temsilen bir basın açıklaması yaptı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında verilen yurt dışı çıkış yasaklarının, mahkeme tarafından 'aradan uzun zaman geçtiği' gerekçesiyle kaldırılmasına tepki gösteren Avukat Gültekin, sürecin de daha hızlı ilerlemesini talep etti. Gültekin, 'İfadeler alınırken hiçbir pişmanlık veya başsağlığı dileğinde bulunulmaması, aileleri derinden yaralamıştır. 78 canımızın ardından hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını kabul edemiyoruz' dedi. Gültekin, ailelerin hayattaki tek gayesinin sorumluların hesap vermesi olduğunu belirtti.

Basın açıklamasının ardından Avukat Yüksel Gültekin ve acılı aileler, toplantılarına basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, hukuki sürecin hızlandırılması ve kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirilecek eylem planlarının planlamasının yapıldığı öğrenildi.