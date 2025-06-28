Yalova’da züccaciye, oyuncak ve ev gereçlerinin satışının yapıldığı mağazanın açılışına özel gerçekleştirilen indirim nedeniyle izdiham yaşandı.

Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde açılışı gerçekleştirilen mağaza saat 10.00 itibarıyla kapılarını açtı. Açılış öncesinde "Ne alırsan 100 lira" kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte içeriye girmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşmasına neden oldu. Daha sonrasında içeriye gruplar halinde sırayla alınan müşteriler mağaza çıkış kasalarında da uzun kuyruklar oluşturdu.

"Sabah 6’dan beri bekleyenler oldu"

Mağaza sahibi Bekir Yetişen, Türkiye ve yurt dışında da mağazalarının bulunduğunu ve 53’üncüsünü Yalova’da açtıklarını belirterek, "Ne alırsan 100 lira kampanyasıyla açılışı yaptık. Yalovalıların uyguna ürün almaları açısından içeride çelik termostattan kamp sandalyesine binlerce ürünü sadece 100 liraya satıyoruz. Mağazamız saat 10.00 itibarıyla müşterilerimizin hizmetine sunduk fakat sabahın erken saatlerinde, saat 06.00 gibi müşterilerimiz gelmeye başladı. Çok yoğun bir talep oldu. Yalova halkına da ilgi alakasından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Mağazadan zorlu bir mücadelenin sonunda alışveriş yapan Cengiz Yıldız ise, "Fiyatlar uygun. Sabah 09.00’dan itibaren buradayız. Zar zor içeriden çıkabildik" diye konuştu.