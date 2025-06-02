Yalova’da bir inşaatın 5’inci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın inşaatında çalışan işçi Farhad Arap (26) 5’inci katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yerin İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı.