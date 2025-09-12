Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın bu yıl ikincisi düzenlenen festivali renkli görüntülerle başladı.

Yalova Valiliği koordinesinde 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Yalova Aronya Festivali, Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen kortejle başladı. Kortej, festivalin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Burada düzenlenen açılış programı halk oyunu gösterisiyle devam etti.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, aronyanın Türkiye’de ilk çalışmalarının 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlatıldığını belirterek, "İlk defa müdürlüğümüzün destekleriyle 2017 yılında çiftçi bazında üretime başlanmıştır. 2017 yılında 10 dekarla başlanan üretim, bugün 150 çiftçimiz ve 510 dekarlık bir aronya bahçesiyle, ülkemizde yetişen aronyanın önemli bir bölümünü Yalova’mız gerçekleştirmektedir" dedi.

250 ton üretim

Yalova Valisi Hülya Kaya ise aronyanın Yalova’da bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Aronyanın çıkması noktasında Araştırma Enstitümüzün çok güzel bir çalışması gerçekleşti ve bunun çiftçiye yaygınlaştırılması noktasında da Tarım Müdürlüğümüz sayesinde bugün geldiğimiz noktada 250 ton üreten Türkiye’deki aronyanın ilk çıkış noktası Yalova olarak böyle bir seviyeye geldik" diye konuştu.

Bugünlere gelinmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, başarıda en büyük payın aronya üretimi yapan çiftçiler olduğunu söyledi. Kaya, kentte üretilen aronyanın yüzde 42’sinin ise organik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilere sertifikaları verildi. Ardından ise protokol üyeleri kurulan stantları gezdi. Programa Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve il protokolü katıldı. 14 Eylül’e kadar sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek.