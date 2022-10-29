Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Nail Dağ’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın merdivenli aracı yardımıyla Dağ’ın oturduğu kattaki daireye giren ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.