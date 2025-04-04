Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Bir şeyin değiştiğini düşünmediğim için. Ben ve benden yaşı büyük antrenörler 50 yıldır söylüyor, bütün ülke söylüyor olmuyor, anlayabiliyorum. Hakemin pardonu olmaz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Hem bizim açımızdan hem de Urfaspor açısından zor bir maçtı. Tabi ligin boyu kısaldıkça böyle zor maçlar oynuyoruz. Bugün çok bireysel hatalar yaptık. Rakibin sadece uzun savunma arkasına paslarla pozisyona gideceğini, set hücumunda çok iyi olmadıklarını bilmemize rağmen ilk yarı oyun başlar başlamaz gol yediğiniz zaman sahada kalmak güçleşiyor. Bir de çok bariz bireysel hatalardan gol yedik. Dakika 5, oyun başladı, 1-0 geriye düştük. Oyuna denge getirdik. 45 artı bu sefer içeriye girerken bir gol yedik. Dışarı çıktık, gol yedik. İçeriye girdik, girerken bir gol daha yedik. İkinci yarı sahaya çıktık gene gol yedik. Şimdi böyle üç bir geriye düştüğünüz zaman can havlinde olan bir rakibinize büyük avantaj verirsiniz ve maçı kaybedersiniz. Son bölümünde de bazı formasyon değişiklikleri yapıp oyunu fazlasıyla domine ettik. Çok fazlasıyla rakibi kendi kalesine ittik. Orada da bir gol bulduk. Maça ortak olacaktık. Ama bu sefer klasik Türk futbolunun halleri ortaya çıktı. Hakemlerle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Bir şeyin değiştiğini düşünmediğim için. Ülke futbolunun problemleriyle de alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onu da herkes biliyor. Ben ve benden yaşı büyük antrenörler 50 yıldır söylüyor. Bütün ülke söylüyor olmuyor, anlayabiliyorum. Hakemin pardonu olmaz. Yıllardır hepinizin bildiği gibi bundan sonra da rica etsem takip ederseniz kalecilerde yıllardır bu problem var. Kaleci oyunu geç başlatıyor. Oynamak istemiyor. 90+5’te bugün, bu hafta en az yüz tane maçta olur" ifadelerini kullandı.