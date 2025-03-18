Yozgat’ta mevsim normalleri üzerinde giden sıcaklıklar nedeniyle ağaçlar erkenden çiçek açtı.

Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre 20 derece birden düşmesi beklenen sıcaklıkların meyve ve sebzeleri de etkileyeceği düşünülüyor. Mart ayında yaşanan sıcaklığın ortalama sıcaklığın üzerinde olması nedeniyle doğadaki değişimler göz önüne seriliyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları dikkat çekti.

Arıcılık yapan ve aynı zamanda ziraatla ilgilenen Kürşat Erkılıçoğlu, erken gelen yalancı baharın kayısı ağaçlarında çiçek açmasına neden olduğunu söyledi. "Kayısı çiçeklerine gelen arılar yavru yapıyor. Yavrular da bir süre sonra soğuk havalardan dolayı ölüyor. Kovanın çökmesine neden oluyor. Nisan ayının ortasında açması gereken çiçekler şimdi açtı. Meyveler ölecek. Meyve az olacak. Fiyatlar pahalı olacak ve meyve bulmakta zorlanacağız. Ağaçlar da erken çiçek açmaktan dolayı zarar görecek. Ekosistemin bozulduğunu buradan anlıyoruz. Daha az çiçek açan kayısı ağacı kısmen de olsa kendini kurtaracak. Tamamı çiçek açan ağacın meyveleri ise eksi 8 derecede ölecek" dedi.