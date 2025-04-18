Sivas’ta önceki hafta etkili olan soğuk hava güvercinseverleri olumsuz etkiledi. Yumurtaların büyük bölümü donarken, çıkan yavrular da soğuktan hastalandı.

Sivas’ta birçok kişinin hobi amaçlı veya geçim kaynağı olarak besledikleri taklacı güvercinlerin bu sene yumurtlama dönemleri soğuk havalara denk geldi. Nisan ayının ortalarında uçmaya hazır olması gereken yavrular, bu sene soğuktan donarak telef oldu. Güzel havalara aldanıp yumurtlayan güvercinler, havaların tekrar soğumasıyla beraber, yumurtalarını kaybetti. Güvercinlerin yumurtladığı birçok yumurta donarak ziyan olurken, donmayan yumurtalardan çıkan yavrular ise soğuktan hastalandı. Yaşanan hava değişimlerinden dolayı, uçma yetileri gelişmeyen yavrular çeşitli hastalıklara yakalandı. Yumurtaların yaklaşık yüzde 90’ının donduğunu söyleyen Haluk Karyağdı, donmayan yumurtalardan çıkan yavruların ise anne ve babalarının yem yemek için üzerlerinden indiklerinde üşüterek öldüğünü dile getirdi.

"Bu aylarda bizim yavrularımız uçmaya hazır olması gerekiyordu"

Nisan ayında sağlıklı yavruların olması gerektiğini ifade eden Karyağdı, "Şuanda Nisan’ın ortalarındayız. Bu aylarda bizim yavrularımız uçmaya hazır olmaları gerekiyordu. Tam yavru alma dönemimizde soğuklar bizi çok etkiledi. Bizim ve birçok güvercincinin yuvaları demirden. Dışarısı eksi 10 derece ise yuvaların içerisi eksi 15 dereceydi. Yumurtalarımızın yaklaşık yüzde 90’ı dondu. Donmayan yumurtalardan çıkan yavrular ise sağlıklı değil. Bundan 20 gün önce havalar 15 ila 20 derece arasında değişiyordu. Daha sonra eksi 20 dereceleri gördük. Yavrularımız yumurtadan çıktı. Anne babaları yem yemek için indiğinde yavrular üşüttü. Üşüten yavrular da bir daha normale dönemiyor. Yalancı bahar nasıl ki çiftçilerimizi vurduysa, biz güvercinseverler de etkilendik. Güvercinlerimiz yumurtladı, yumurtaları dondu. Donmayan yumurtalardan çıkan yavrular da yine donarak öldü. Hiç rastlamadığımız görmediğimiz enteresan bir olayla karşılaştık. İmkânı olan güvercinci arkadaşlarımız yuvalarda kalorifer yaktı, ısıtıcı kullandı. Bizim öyle bir imkânımız yoktu. Böyle olunca da sonuçları bu şekilde oldu" dedi.