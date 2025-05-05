Aydın’ın Didim ilçesinde bir balıkçı, ağına takılan ahtapotu öperek sevdi ve tekrar denize bıraktı.

Didim’in Akköy Mahallesi Taşburun’da, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Birol Çinçik avlanmak için Didim Taşburnu’ndan denize açılarak ağ bıraktı. Denize bıraktığı ağa ahtapot takılan balıkçı, ağdan kurtardığı ahtapotu tekrar denize saldı. Çinçik’in ahtapotu eline alarak sevip öptükten sonra denize bıraktığı anlar ise bir başka balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü vatandaşlar tarafından da beğenildi.