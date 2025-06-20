Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da turizm ve ulaşımı dönüştürecek 72 milyon TL’lik Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik grup yolunun açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde turizm ve ulaşım altyapısına yönelik dev bir yatırımı daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliğinde tamamlanan Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik grup yolu hizmete açıldı.

Derebağ Mahallesi’nde gerçekleşen açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, bürokratlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Elitaş: "Memduh Başkanın Eli Değdikten Sonra Orası Pırıl Pırıl Olur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elitaş, telekonferans görüşmesi ile bağlandığı törende, "Derebağ, başımızı dik tutan bir mahallemizdir. Orasının asfaltını da yapmışsınız. Memduh başkanın eli değdikten sonra orası pırıl pırıl asfalt olur. Tüm Derebağ sakinlerimize Şaban Çopuroğlu milletvekilimizin de selamları var. Pazartesi günü toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza da Derebağ’lıların selamlarını ileteceğiz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç yaptığı konuşmada, el ele hizmet ettiklerini ifade ederek, "Burası bizim için çok önemli, bizleri her geldiğimizde evladı gibi bağrına basan bu güzel insanları ben de bağrıma basıyor, her birinizi alnınızdan öpüyorum. Biz sizlere hizmetkârız" dedi.

Hizmet ve eser siyaseti gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükkılıç, birlik, beraberliğin bereketini yaşadıklarını kaydederek, cumhur ittifakı olarak el ele gönül gönle verdiklerini belirtti.

"Gönül Belediyeciliği İle Sizlerin Gönlünde Yer Edeceğiz"

Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği vurgusu yaparak, "Bütçemiz, imkânımız, kadromuz, tecrübemiz var, el ele verdikten sonra Mevla’m bereketlendirir. Bizim örnek alacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir önderimiz var. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. 72 milyon TL yatırımlar feda olsun, önemli olan gönüllerde yer almaktır. Reisimizin dediği gibi gönül belediyeciliği ile sizlerin gönlünde yer edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyükşehirler arasında yatırımlar bağlamında en çok yatırım yapan ve 3 kez lider olan bir belediye olduğunu söyleyen Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş. ile rüzgâr enerji santrali projesini de hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Büyükkılıç: "Aşk Ağlatır, Dert Söyletir"

Çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatırken duygulanan Büyükkılıç, "Bu bölgelere hizmet etmenin şerefini yaşıyorum. Aşk ağlatır, dert söyletir. Biz sizlere aşığız, sizlerin sevdalısıyız, hizmetin sevdalısıyız. Bizlere dua edin, sizlere layık olma yolunda el ele vermek suretiyle hizmet yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise "Biz Yahyalı’yı seviyoruz, iyi ki varsınız. Memduh başkanım, elinize emeğinize sağlık. Milyonlarca lira ve emek burada yollarda sizin hizmetinize sunulmuş, helali hoş olsun, hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilhassa Kayseri’nin yanı sıra Yahyalı’ya olan selamlarını sizlere iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Okandan, "Bizim bütün belediye başkanlarımız elindeki bütçeyi millete hizmet için her alanda sunan değerli Büyükşehir Belediye başkanımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Büyükkılıç’ın kırsala yaptığı hizmetleri ülke genelinde ikinci bir belediyenin yapmadığını belirterek, "Memduh başkan bizim büyüğümüz, ağabeyimizdir. Burası şahane bir yol olmuş, mahallelerimize, şelalelimize hayırlı olsun. Memduh başkanımız kırsala son 6 yılda Türkiye’nin hiçbir büyükşehir belediyesinin yapmadığı kadar hizmet yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi hizmet yapan bir ikinci belediye daha yok. Kayseri’deki belediyeciliğinin kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

"Maliyeti Büyükşehir’imiz Tarafından Karşılanan Turizm Yolu, 72 milyon TL’ye Mal Olmuştur"

Yeryüzü cenneti olarak nitelendirdiği ilçeyi anlatan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi’nin ortaklaşa hazırladığı Derebağ Şelalesi Turizm Yolu, saatte 160 ton asfalt üreten, yeni nesil, doğal gazlı, çevre dostu, Yahyalı Belediyesi tesislerinde üretilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından 15 bin ton sıcak asfalt kullanılarak bu güzelliğe Yahyalı Belediyemiz ile Kayseri’mizin doktor ağabeyi Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte imza atmış olduk. Altyapısı ve üstyapısı ile maliyeti Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanan Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan Turizm Yolu, 72 milyon TL’ye mal olmuştur. Dile kolay."

"Bu Yolumuz, Turizm İlçemiz Yahyalı’ya Çok Yakıştı"

Yatırımdan dolayı başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ile Yahyalı Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Öztürk, "Bu yolumuz, turizm ilçemiz Yahyalı’ya çok yakıştı" diyerek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’a ve emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ile dualar eşliğinde Derebağ-Çağlayan-Kirazlı grup yolu resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliğinde kırsal kalkınmaya ve turizme yönelik bu güçlü yatırım, Yahyalı’nın çehresini değiştirirken, şehrin sürdürülebilir gelişimine de önemli katkılar sağlayacak.