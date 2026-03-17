Kayseri'de Kadir Gecesi vatandaşlar; 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ne akın etti. Sergi alanına girebilmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kayseri'de 99 nadide eserin yer aldığı Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ne akın eden vatandaşlar, içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kadir Gecesi'nde Dünya Ticaret Merkezi'nde sahura kadar açık kalan sergiyi gezebilmek isteyen vatandaşlar; gecenin geç saatine kadar kutsal emanetleri görebilmek için bekledi. Kutsal emanetleri görmenin heyecanını yaşamak istediklerini ifade eden Osman Güneş; 'Bir buçuk saattir bekliyoruz. Bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Ramazan ayında, Kadir Gecesi'ndeyiz. Bu maneviyattan feyz almaya geldik. İnşallah feyzimizi alacağız. Çok merak edenler var, keşke imkan olsa da her zaman görebilsek. Bu imkanları değerlendirmemiz lazım' dedi. Yozgat'tan kutsal emanetleri görmeye gelen bir vatandaş ise duygularını; 'Şuanda maneviyat çok yoğun. Çok sıra var ama duygular da çok güzel' ifadeleriyle anlattı.