Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2’nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gitti.

Bakan Güler, 2’nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gitti. Bakan Yaşar Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile Malatya Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Malatya Valisi Seddar Yavuz’dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, Valiliğin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Sami Er’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.