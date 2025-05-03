Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Koruma Derneği iş birliğinde Marmaris’in Bencik koyunda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. ‘Temiz bir deniz, sürdürülebilir bir gelecek’ sloganı ile düzenlenen etkinlikte, deniz dibinden çok sayıda plastik, metal parça ve çeşitli atıklar çıkarıldı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen dalış yapan dalgıçlar, büyük bir özveriyle çalışarak deniz dibinden önemli miktarda çöp ve atık malzeme topladı. Etkinlik sırasında hem çevreye zararlı atıklar temizlendi hem de deniz ekosistemine dikkat çekildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür temizlik çalışmalarının hem ekolojik denge, hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, denizlerin korunması için kurumlar arası iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Akdeniz Koruma Derneği temsilcileri ise tüm vatandaşları deniz kirliliğine karşı daha duyarlı olmaya çağırdı ve sürdürülebilir bir gelecek için herkesin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.