Isparta’da doğa koruma çalışmaları çerçevesinde kurulan fotokapanlara, bir yaban domuzunun taş üzerinde kendini kaşıdığı ve çamur banyosu yaptığı anlar yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü, "Yaban hayatında bakım şart" notuyla paylaştığı görüntülerde, bir yaban domuzunun taş üzerinde kendini kaşıdığı ve çamur banyosu yaptığı anlara yer verdi. Bir başka görüntüde ise karnını doyurmaya çalışan bir anne domuz ve yavruları dikkat çekti.

DKMP yetkilileri, fotokapanların yaban hayatını gözlemleme ve koruma çalışmalarında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, doğal yaşam alanlarının korunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.