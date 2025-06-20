Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıgöl ilçesinde oynanan voleybol karşılaşması öncesi açılan pankartla ve alkışlarla anıldı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" kapsamında oynanan Zanbak Tarım - Çanakçı Mera Kızanları karşılaşması öncesinde, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anıldı.
Zanbak Tarım takımı oyuncuları, sahaya "Mekanın cennet olsun. İyiliğin mimarı" yazılı pankartla çıkarak Zeyrek’i andı. Kapalı spor salonunda bulunan izleyiciler de ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi.
Karşılaşmayı Zanbak Tarım takımı üç seti de alarak 3-0 kazandı.