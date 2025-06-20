2025-2026 akademik yılında "Ses Eğitimi" bölümünü hayata geçirecek olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı, operadan pop müziğe farklı alanlarda ses sanatçısı yetiştirmeyi hedefliyor. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. Öğretim üyesi İsmet Aydın, "Güçlü kadromuzla, uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmek için eğitim vereceğiz" dedi.

Beyoğlu’nda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı’nda düzenlenen etkinlikle yeni açılan "Ses Eğitimi Bölümü"nün tanıtımı yapıldı. Etkinliğe, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, akademisyenler ve sanatçılar katıldı. BAU Konservatuvar Müdürü İsmet Aydın’ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte yeni açılan bölümle ilgili bilgi verildi.

BAU Konservatuvarı’nda bugüne kadar eğitim verilen "Müzik", "Müzik Teknolojisi" ve "Sahne Sanatları" bölümlerinden sonra bu yıl öğrenci kabul edecek olan "Ses Eğitim" programında "Opera ve Koro Şarkıcılığı", "Popüler Müzik Şarkıcılığı" "Klasik Türk Müziği Ses Eğitimi" ve "Türk Halk Müziği Ses Eğitimi" dersleri verilecek.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu: "Gururunu yaşıyoruz"

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yeni açılacak bölümün konservatuvara büyük katkı sunacağına inandığını söyledi. Hatipoğlu "Çok fazla kişiden ses eğitimi bölümümüzün olup olmadığı sorusunu alıyorduk. Dolayısıyla bu yıl böyle bir bölümü açmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle çok yakın ilişki kuran, her birinin sanatsal faaliyetlerini destekleyen ve bunlarla birlikte iletişime önem veren bir yerdeyiz. Aslında üniversitemizin geneli de böyle. Dolayısıyla yeni bölümümüzün başarılı olacağına ve öğrencilerimizin ilgili bölümümüzde okumak için hazır olduklarına inanıyorum" dedi.

Aydın: "Gelenek ile geleceği birleştiriyoruz"

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, konservatuvardaki Ses Eğitimi Bölümü’nün ilk öğrencilerini bu yıl kabul edeceğini belirterek, klasik Türk müziği, Türk halk müziği, popüler müzik şarkıcılığı ve opera- koro şarkıcılığı alanlarında eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Dr. Aydın, "Bu anlamda oldukça özgün ve tematik bir bölüm. Türkiye’de varlık gösteren bütün ses sanatlarının bir arada yaşanması, birbiriyle disiplinler arası bir alışveriş içerisinde olması bizim için oldukça heyecan verici ve anlamlı. Anadolu’nun ve komşu coğrafyaların zengin müzikal mirasını, çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, bu mirası yalnızca korumayı değil; dönüştürerek geleceğe taşımayı hedefleyen yeni nesil bir sanat okulu olarak kuruldu. Gelenek ile geleceği, estetik ile teknolojiyi, bilim ile sezgiyi, müzikaliteyi bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Hayalimiz, müzik tarihimizde iz bırakmak"

"Ses pedagojisine, vokal pedagojisine dair eğitimlerin yanı sıra teknolojiye yönelik bazı stüdyo uygulamaları, teknik anlamda yeni donanımlar kazandırma ve özellikle sahneye dair, sahne pratiklerine dair teori ile birlikte yeni uygulama alanlarına kapı aralayan bir eğitim yöntemimiz var" diyen Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

"O sebeple öğrencilerimizi uluslararası seviyede ve dünya standartlarında birer ses sanatçısı adayı olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz. Bizim en büyük hayalimiz Türkiye’nin bugüne kadar sesli kültür hafızasında öne çıkan büyük isimlerden birinin, birkaçının belki de onlarcasının, yüzlercesinin BAU konservatuar mezunu olarak müzik tarihimizde iz bırakması."

Yavuzoğlu: "Hiçbir zorluk yaşamayacakları iyi bir temel eğitim vermeyi hedefliyoruz"

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim üyesi Nail Yavuzoğlu, yeni açılan Ses Eğitimi Bölümünde de iyi bir temel eğitim vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sistematik bir eğitimin içinde birbirini takip eden konularla ilişkilendirerek iyi bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bunun için de bütün konservatuvarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hepsinde kitaba dayalı, analitik düşünmeye iten, bütün dünyada var olan teorik sistemle çocuklarımız hangi üniversiteye giderse yüksek lisansta, doktorada hiçbir zorlukla karşılaşmayacakları iyi bir temel eğitim vermeyi hedefliyoruz. Metodolojimiz, sistemimiz, kitaplarımız var. Onları daha da geliştireceğiz" dedi.

Konservatuvarda popüler müziğe yönelik alan açtıklarını da vurgulayan Yavuzoğlu, "Popüler müzikle daha çok ilgilenen ve kendini geliştirmek isteyen, hedefi olan insanların başvurabilecekleri bir yer haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Vatanartıran: "Yeni bir vokal kültürünün yetişeceğine inanıyorum"

BAU Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Vatanartıran ise, geleneksel ile çağdaşı buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "İşin ilmini, tekniğini bilmek, metodoloji öğrenmek ve ekoller, hem ülkemizde hem dünyada zamanla birlikte çok değişebiliyor. Çok yerleşik bazı öğrenim metotlarına meydan okuyan ve ‘İyi ki bu gözle bakmayı akıl etmişiz’ dedirten çok yeni ekoller var. Dolayısıyla o geleneksel ve çağdaşın buluşturulması, bir ses icracısı için ilmini ve teorisini öğrenmesi, bununla beraber eğitimi eğitim yapan bir kültürdür, bir atmosferdir, bir iklimdir" diye konuştu.

"Kendi rengi olan, bütün ülkenin de tutkalı olacak işlere imza atacak, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, açık kültürlü ve yeniliğe açık bir vokal kültürünün burada yetişeceğine tüm kalbimle inanıyorum" diyen Vatanartıran, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Usta çırak ilişkisi, müzikal dünyada A’dan Z’ye sektörden işi bilenlerin onlara dokunacak olması çok büyük bir avantaj. Ben eminim ki bizim ülkemizin hançeresi her zaman çok duygu yüklüdür, çok özel bir baharatı vardır. Onun böyle bir bilgi birikimiyle buluşması şüphesiz fark oluşturacaktır."