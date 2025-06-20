Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, dün Değirmenköy Mahallesi’nde çıkan yangının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Balcıoğlu, havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığını dile getirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Değirmenköy Mahallesi’nde çıkan yangının ardından uyarılarda bulundu. Silivri’nin yüz ölçümünün 900 kilometrekare alandan oluştuğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Şu anda burada çok büyük bir yangın riskiyle karşı karşıyayız. Sıcak havaların artmasıyla yangın riski her zaman artıyor. Burada hem doğayı hem de çiftçilerimizin emeklerini korumak zorundayız. Bakın her zaman söylüyoruz. Sıcak havalarda izmarit, cam şişe sokaklara atmayın diyoruz" dedi.

Bahçelere ve tarlalara da çöp atılmaması gerektiği konusuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, ayrıca mangalların söndürülmeden alanı terk etmemek gerektiğini ifade etti.

"Binlerce dönüm arazi şu anda heba olmuş durumda"

Çıkan yangında binlerce dönüm arazinin heba olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "İtfaiye ekiplerimiz, belediye ekiplerimiz şu anda helikopter istedik alanımız çok büyük ve ormana doğru yangın ilerlemeye başladı. Helikopter yardımıyla ekiplerimizle birlikte yangını söndürmek üzere mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Yangınla 174 personel mücadele etti

Değirmenköy Mahallesi’nde çıkan yangının nedeni henüz belirlenememekle birlikte, 200 dönüm arazi yandı. Yangının kontrol altına alınması adına farklı kurumlardan gelen desteklerle birlikte, toplam 55 araç ve 174 personel iş birliği içinde çalıştı.