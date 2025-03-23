Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları’na 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Akif Kabak, Sevilay Gezer Boyacı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, Johnson, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Ratzke (Melis Yılmaz, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Ada Germen Korkmaz, Orthmann)
Setler: 22-25, 25-23, 21-25, 20-25
Süre: 113 dk. (26, 33, 26, 28)
Kaynak: İHA