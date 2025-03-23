İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart tarihinde evinde gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Çalık’ın sosyal medya hesabındaki açıklamasında ise "Başımız dik, alnımız ak, milletimiz büyüktür" ifadeleri yer aldı.

Başkan Çalık’ın sosyal medya hesabındaki açıklamasında ise, "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak, milletimiz büyüktür" ifadeleri yer aldı. Tutuklamanın ardından Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan çağrıyla tüm vatandaşlar, bu akşam saat 20.30’da Beylikdüzü Belediye Binası önüne davet edildi.