Eskişehir’de 14 yıldır veteriner hekim olarak görev yapan Mustafa Sayın, mama alımında dikkat edilecek unsurları belirtirken, kedi ve köpek sahiplerine sahte mama riskine karşı uyarıda bulundu.

Klinisyen Veteriner Hekim Mustafa Sayın, bilinen firmalardan mama almanın güvenli bir seçenek olduğunu söyledi. Her kedi ve köpek için alınması gereken besin miktarının farklı olduğunu kaydeden Mustafa Sayın, pet sahiplerini mama seçiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Mama seçiminde hekim tavsiyesi alınmalı"

Özellikle internet satışlarında sahte mama riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken veteriner Sayın, güvenilir firmalardan alışveriş yapmanın önemini vurguladı. Aynı ürünün farklı sitelerde çok farklı fiyatlarda satılmasının sahte ürün şüphesi doğurduğunu aktaran Sayın, bu mamaların hayvanlarda ishal, kusma gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Aynı türden hayvanların bile yaş, cinsiyet, sağlık durumu gibi faktörlere göre farklı mamalara ihtiyaç duyabildiğini dile getiren Mustafa Sayın, mama seçiminde hekim tavsiyesi alınması gerektiğinden bahsetti.

“İnternet satışlarını çok fazla önermiyoruz”

Bandrollü, açılmamış ve son kullanma tarihinin takip edilebileceği mamaların önemine değinen Sayın, “Aslında bilindik yerler olan firmalardan mama almak en güvenli seçenektir. Özellikle güvenebileceğimiz veteriner hekimlerin satış yaptığı veya güvenilir pet shoplardan mama almak çok mantıklıdır. İnternet satışlarını çok fazla önermiyoruz. Bu tarz durumlarda son satıcıyı görme imkânımız olmayabiliyor. Bu yüzden tedirginlik oluşabiliyor ve içimizde bir şüphe kalabiliyor. Hasta sahiplerinden aldığımız duyumların yüzde 80’ninde eskiden kullandıkları mama şekliyle şu anda kullandıkları mama şeklinin aynı olmaması hakkında oluyor. Biz hastanın sağlığı için iki mama örneğini istiyoruz ve karşılaştırıyoruz. Mama paketindeki şekille dışarıdaki şeklin aynı olup olmadığını takip etmeye çalışıyoruz. Bandrollü, açılmamış ve son kullanma tarihinin takip edilebileceği mamalar alınması daha güvenlidir” dedi.

“Her hasta için alınması gereken besin değeri aynı değildir”

Farklı mamaların karıştırılmasının oldukça yanlış olduğunu vurgularken her hastanın ayrı mamaya ihtiyaç duyabileceğini belirten Mustafa Sayın, “Her hasta için alınması gereken besin değeri aynı değildir. Genelde veteriner hekimlerin yüzde 80’i hastayı görüp durumuna göre mama önerisinde bulunurlar. Hastanın aşı kontrolleri yapıldığı zaman kedi veya köpek sahiplerinin hangi mamaları kullanması gerektiği hakkında bilgi alması doğru olur. Aynı 2 kedi dişiyse farklı, erkekse farklı, kısırsa farklı mama kullanımı gerekir. Dişleri, karaciğeri ve şekeriyle ilgili sorunları olan hastalara farklı türde mamalar öneriyoruz. Her durumda kediye özgü bir mama olması gerekiyor. Çeşit mama olmasını istemiyoruz. Mamaların karışması sağlıklı değildir çünkü bunlar rasyondur. Her mamanın kendine göre vücuttan atılım şekli vardır. Bu atılımların en az olması lazım. Mama karışımı yapıldığı zaman içinde bulunan proteinler ve karbonhidratlar tam olarak emilmiyor. Bu da daha fazla dışkıya ve fazla mama tüketimine sebep oluyor” diye konuştu.

“Kedi mamalarında ham protein oranı 28 ila 38 arasında olmalıdır”

Mama alırken içeriğin incelenmesi gerektiğini açıklayan Mustafa Sayın, “Aslında mantıklı olanın yapılması gerekiyor. Mesela kuzu etli bir mama alırken fiyat 150 liraysa kuzu eti kilosunun kaç lira olduğuna bakmak gerekir. Kuzu etli 150 liralık bir mamanın kuzu etiyle kıyaslandığı zaman pakete girmesi mümkün değil. Mama fiyatlarını içeriği ile beraber değerlendirmemiz lazım. Ham protein (HP) mamanın içerisindeki protein miktarını belirtir. Kedi mamalarında HP oranı 28 ila 38 arasında olmalıdır. Köpeklerde ise bu değerin biraz daha aşağıda olmasını istiyoruz. Köpeğin ırkına da bağlı olmak üzere her köpeğin enerji ihtiyacı farklıdır. Bir kangal köpeğinin enerji ihtiyacıyla av köpeğinin enerji ihtiyacı hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Av köpekleri hızlı hayvanlarken, kangal köpekleri daha yavaş ve uzun süre hareket eden hayvanlardır. Kangal köpeği gibi uzun süre hareket eden ve yavaş hareket eden hayvanların daha çok protein ağırlıklı beslenmesi gerekir. Tazı gibi av köpeklerinin, karbonhidrat miktarının biraz daha fazla olduğu mamaları kullanmasını tercih ediyoruz. Bu hastalarda eklem destekleyici de öneriyoruz” dedi.

“Sahte mamaların içerisindeki yağ, protein ve karbonhidrat miktarları doğru değildir”

Sahte mamaların Çin tuzu gibi zararlı katkı maddeleri kullanılarak üretildiğinden bahseden Sayın, şu ifadeleri kullandı:

“Monosodyum glutamat (Çin tuzu), her zaman zararlıdır. Çin tuzu katkı maddelerinin içerisine çok fazla katılıyor. Bu tuz hangi aromanın içerisinde olursa olsun hayvanlara çok lezzetli geliyor. Kalitesiz mamalarda yenilebilirliği artırmalarının sebebi bu tuzdur. Kedi, köpek sahiplerini mamalarda bu ürünün olmamasına dikkat etmelidir. Kediler için ise mamalardaki taurin miktarı önemlidir. Taurin kediler için çok yararlıdır. Son satıcı bilindik bir yerse sahte mama satma riskine girmeyecektir. İnternette sahte mamalarla alakalı çok fazla kirlilik var. Aynı ürün bir firmada 900 lirayken, başka bir firmada 200 liraya kadar düşebiliyor. Mama fiyatlarında bu kadar anormal fiyat farklılığı olması imkânsızdır. Aynı ürün farklı satıcılarda büyük fiyat farkları varsa o mamalar sahte olabilir. Sahte mama yendiğinde hayvanda ishal ve kusma meydana gelebilir. Sahte mama bir nevi katkı ürünüdür. Sahte mamaların içerisindeki yağ, protein ve karbonhidrat miktarları doğru değildir, katkı maddesi ile tatları güzelleştirilir. Bu mamalar; mezbaha artıklarından ya da daha düşük maliyetli mamaların, kaliteli mama paketlerine konularak satışları gerçekleştiriliyor olabilir.”