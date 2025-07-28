Böbrekte oluşan çıkım darlığı sebebiyle sol böğür bölgesindeki ağrı şikâyetiyle Gürcistan’dan Samsun’a gelen 5 yaşındaki hasta Büyük Anadolu Hastaneleri’nde yapılan başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen 5 yaşındaki L.K. isimli hasta, sol böğür bölgesindeki ağrı şikâyetiyle ilk olarak Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erdal Irmak’a muayene oldu. Yapılan ultrasonografi değerlendirmede sol böbrekte belirgin bir şişlik tespit edildi ve hasta üroloji bölümüne yönlendirildi.

Böbrekte çıkım darlığı belirtileri

Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Mümin Temel tarafından yapılan detaylı tetkikler sonucunda hastada sol üretero-pelvik darlığı, sol böbrek çıkım darlığı olduğunu belirlendi.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Mümin Temel, "Böbrekte olan çıkım darlığı, idrarın böbrekten mesaneye geçişinde tıkanıklığa yol açarak böbrekte genişlemeye ve zamanla fonksiyon kaybına neden olabilecek bir tablodur. Bu doğrultuda hastaya cerrahi tedavi önerildi. Uygulanan cerrahi teknik yöntemi ise "Sol Dismembered Pyeloplasti" denilen, daralmış bölge çıkarılıp sağlıklı üreterin böbrek pelvisine yeniden anatomik ve fonksiyonel olarak birleştirilmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Ameliyat planlandığı şekilde sorunsuz geçti" dedi.

"Ağrı deyip geçmeyin tedavide erken tanı önemli"

Opr. Dr. Mümin Temel şunlar söyledi: "Üretero-pelvik darlık, özellikle çocuk hastalarda erken fark edilmezse böbrekte kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle hem tanıda hem de tedavide zamanlama çok önemlidir. L.K. isimli hastamızda da bu risk söz konusuydu. Cerrahimizi titizlikle gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu gayet iyi şekilde ameliyattan sonraki 3. günde sorunsuz olarak taburcu edildi. Bu süreçte multidisipliner bir yaklaşımla çalıştık. Çocuk hastalıkları, radyoloji ve anestezi ekiplerimizle koordineli hareket ettik. Hastamızın sağlığına kavuşması, ekip olarak bizi son derece mutlu etti. Her vakada olduğu gibi burada da amacımız, çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmak ve böbrek fonksiyonlarını uzun vadede koruyabilmektir. Bu anlamda çocuklarda böğür dediğimiz bölgedeki ağrıların şiddeti azda olsa mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi erken tanı ve tedavi açısından önemlidir" diye konuştu.