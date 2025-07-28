Kuşadası’nda kadın emeği ve girişimciliğini odağına alan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi ile Kadınca Platformu iş birliği ve Kolektif Etki Programı (KEP) desteğiyle, İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nde düzenlenen "Üretici Kadın Girişimcilik Atölyesi", üretime devam eden, emeğiyle var olan kadınları bir araya getirdi.

Sabah saat 10.00’da başlayan atölye, gün boyu süren sunumlar, uygulamalı oturumlar ve deneyim paylaşımlarıyla devam etti. Kadın dayanışmasını güçlendiren etkinlikte katılımcılar hem bilgi alışverişinde bulundu hem de yeni iş birlikleri kurma imkânı yakaladı.

Etkinliğin ilk bölümünde yerel kadın üreticiler, kendi hikâyelerini ve üretim yolculuklarını katılımcılarla paylaştı. Zorluklarla baş etme yolları, pazarlama stratejileri, dijital dünyada yer alma yöntemleri ve kolektif üretim modelleri üzerine ilham verici konuşmalar gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen uygulamalı atölyelerde ise sosyal medya kullanımı, marka oluşturma ve kooperatifleşme süreçleri gibi başlıklarda katılımcılara bilgi verildi. Deneyim temelli bu oturumlarda kadınlar, edindikleri bilgileri doğrudan uygulama fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan kadınlar, bu tür organizasyonların yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda dayanışma duygusunu pekiştirmek ve moral kazanmak açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. "Üreten Kadınlar Güçleniyor" sloganıyla düzenlenen atölye, kadınlara yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı.

Kuşadası Kadınca Platformu Onursal Başkanı Duygu Günel, kadınların her alanda başarılı olabilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek tüm kadınların yanında olduklarını vurguladı. Kuşadası Kadınca Platformu Başkanı ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise, "Üreten kadınlar her zaman desteklenmeli. Bizler de yol gösterici olarak bu tür programları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Açık katılımla ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe yüzün üzerinde girişimci kadın katıldı. Belediye yetkilileri, kadınların üretim gücünü desteklemek ve görünür kılmak adına benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini bildirdi.