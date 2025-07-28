Patnos Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen lomber stabilizasyon ameliyatı sonrası, çökme kırığı yaşayan hasta kısa sürede ayağa kalktı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 2,5 metre yüksekten düşen 41 yaşındaki Tekin Maskar, bel bölgesindeki kırık nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde omurgada çökme kırığı tespit edilmesi üzerine hasta, ortopedi uzmanları Op. Dr. Muhammed Serpi ve Op. Dr. Mustafa İçen tarafından ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında bel bölgesindeki omurların sabitlenmesini sağlayan lomber stabilizasyon tekniği kullanıldı. Hastane tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bu operasyon sonrası hasta sağlıklı şekilde yürümeye başladı.