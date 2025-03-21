Basketbol İl Temsilciliğinin organize ettiği "12 Mart Kurtuluş Kupası 3 3 basketbol turnuvası sona erdi. Eski basketbol yıldızları parkede bir kez daha hünerlerini sergiledi. TBF İl Temsilcisi Cem Culfa, Basketbola doyduklarını söyledi.

Erzurum’da basketbollu günler tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği, bu kez basketbola gönül vermiş veteranları potada buluşturdu. Eski basketbol yıldızları Parkeye Erzurum’un kurtuluşu için çıktı.

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılına dolayı düzenlenen 3 3 Veteranlar basketbol Şampiyonası Olimpiyat Millet Bahçesi Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Spor Salonu’nda yapıldı.

Altı takımın katılımıyla 15 müsabaka oynandı. Veteranlar parkede bir kez daha basketboldaki hünerlerini sergilerken, ailelerde eski basketbol yıldızlarını tribünde yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi yüksek irtifa Spor Salonu’nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan Turnuva şampiyonluğu 22:24 takımı kazandı.

İkinciliği Genç İhtiyarlar elde ederken, Kapak Spor üçüncü oldu. Mehmet Akif dördüncü sırada yer aldı. Beşinci Avukatlar, Altıncı ise Hakemler oldu.

Nefes kesen 3x3 basketbol turnuvasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da izledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, organizasyonda Erzurum’un 40 yaş üstü basketboluna damga vuran isimlerin mücadelesini büyük bir heyecan içinde izlediklerini belirterek, "Turnuvamız sportmence geçti. Fair-Play ruhu tavan yaptı. Burada hangi takımın şampiyon olmasından çok basketbol ve dostluk konuşuldu. Birbirlerini uzun süredir göremeyen basketbol gönüllüleri Kurtuluş kupası Sayesinde bir araya gelerek hasret giderme şansı buldu. Bize kapılarını açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal’a teşekkür ediyoruz. Salon müdürü Aykut Bozoğlu ve salon çalışanlarına da müteşekkiriz. Destelerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Spor Şube Müdürümüz Ömer Karslı’ya teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvanın sonunda takımlara kupalarını TBF Erzurum Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa takdim etti.