Vestel Mobilite, 7-9 Mayıs’ta Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen EES Europe 2025 fuarında bu yıl da yüksek hızlı şarj ve enerji depolama çözümleriyle boy gösteriyor. Fuarda öne çıkan ürünler arasında yeni DC serisinden Stella-M, 1 MW’a kadar şarj gücü ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Vestel Mobilite, e-mobilite ve şarj altyapıları alanında dünyanın önde gelen fuarlarından EES Europe 2025’te en yeni ürün ve teknolojileriyle yer alacak. Şirket, batarya ve elektrikli araç şarj çözümlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle katılıyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, elektrikli araç şarj teknolojisinde yeni bir standart belirleyen DC şarj ünitesi Stella-M’yi ilk kez ziyaretçilerle buluşturuyor. Vestel’in yeni DC şarj ünitesi Stella-M, 1 MW’a kadar şarj kapasitesi ve MCS çıkışı ile yüksek hızlı şarjda yeni dönemi başlatıyor. Stella-M, sıvı soğutmalı güç kabineti özelliği ile yoğun kullanımda bile maksimum verim sağlıyor.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan şirket, 10.1 inçlik dokunmatik ekranıyla tüm işlemleri kolaylaştırırken, temassız ödeme veya Pin-on-Glass seçeneği sunan entegre kredi kartı modülüyle de ödeme süreçlerini pratik hale getiriyor. Tüm DC cihazlara OCPP bağlantısına ek olarak uzaktan erişim imkânı sunan Ghost OCPP fonksiyonu ile müşteri desteği, bakım ve güncelleme gibi satış sonrası hizmetleriyle operasyonel verimliliği artırıyor.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, EES Europe katılımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "E-mobilite dönüşümünün hızlandığı bir dönemde, şirket olarak ileri teknolojili ürünlerimizle global pazarda aktif rol almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu fuarda ilk kez sergilediğimiz 1 MW güç kapasitesine sahip DC Stella-M ürünümüzle, sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet vereceğiz. Vestel’in ileri teknoloji ve tasarımı buluşturduğu bu yeni DC şarj ünitesi, yalnızca bir şarj çözümü değil, geleceğin mobilite altyapısına yapılan stratejik bir yatırım. Mobilite ve enerji depolama alanındaki yatırımlarımızla, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

1 MW’lık hızlı şarj

Batarya ve EVC ürün gamıyla mobilitenin geleceğine yön verenlerden olan şirket, EES Europe 2025’te yeni DC şarj cihazı Stella-M’yi de ilk kez görücüye çıkaracak. Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde Stella-M, özellikle elektrikli ağır vasıta ve filolar için yüksek performanslı şarj çözümleri sunuyor. Stella-M, gelecek dönemde şirketin toplu taşıma, lojistik ve ağır vasıta araç elektrifikasyon süreçlerinde üstlendiği öncü rolü hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda pekiştirecek.

Fuarda sergilenecek ürünler şöyle açıklandı:

Elektrikli Araç (EV) Şarj Cihazı çözümleri

Şirketin 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 40kW, 60kW ve 80kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için 180kW, 240kW, 320kW, 400kW, 720kW ve 1MW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi bulunuyor. Vestel Mobilite’nin AC ve DC şarj istasyonları, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik yüksek verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

EES Europe 2025’te sergilenecek ürünler arasında AC Quatro, AC Vario, AC Lou, AC Libra, AC Rhea, AC Zenith, AC Gemini Dual, AC Vega Dual ve AC Liveo gibi AC şarj istasyonlarının yanı sıra, yüksek performans sunan ultra hızlı 160, 240, 320, 400 kW kapasiteli DC Sirius ve 720 kW ile 1 MW güç çıkışlı DC Stella şarj çözümleri de yer alıyor. DC şarj istasyonları, elektrikli araç kullanıcılarına hızlı, güvenilir ve verimli bir şarj deneyimi sunarken, ticari ve kamuya açık alanlarda sürdürülebilir bir altyapının oluşmasına katkı sağlıyor. Şirket, bu yılki fuarda sergilediği batarya sistemleri ve EVC çözümleriyle, kullanıcılarına güvenli, kesintisiz ve çevre dostu enerji kullanım imkânı sunarak geleceğin enerji ekosisteminde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Batarya sistemleri

Şirket, fuarda ayrıca telekom sektörü, konut, ticari ve endüstriyel alanlar için geliştirdiği batarya enerji depolama sistemlerini de sergileyecek. Çevre dostu tasarımı, enerji bağımsızlığı sağlaması ve maliyet avantajları ile öne çıkan Vestel batarya çözümleri, kullanıcılarının karbon ayak izlerini azaltmalarına da katkı sağlıyor:

Telekom batarya çözümleri

Şirketin Telekom Batarya Çözümü, kesintilerde yedek güç sağlıyor ve veri merkezlerinde yedek güç olarak görev yapıyor. Sınırsız paralel bağlantı, düşük sıcaklıkta çalışma ve uzaktan izleme özellikleriyle uzun ömürlü ve güvenilir performans sunuyor. Eski sistemlerle uyumlu olan çözüm, düşük maliyetle kesintisiz enerji sağlıyor.

Konut enerji çözümleri

Şirketin Konut Enerji Depolama Sistemleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak kullanıcılarının enerji bağımsızlığını artırıyor. Sistem, kesinti anlarında güvenilir yedek güç sunarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak faturaları düşürüyor. IoT destekli mobil uygulama sayesinde kullanıcılar sistemi kolayca izliyor ve kontrol ediyor.

Ticari ve endüstriyel batarya çözümleri

Güvenilir LFP kimyası ve gelişmiş yazılımıyla kesintisiz enerji sunan sistemler, solar entegrasyon, akıllı EMS yönetimi ve çift yönlü inverter ile tüm enerji sistemini tek kabinde sunarak esneklik sağlıyor. Elektrikli araç şarj cihazlarıyla entegre şekilde çalışıyor ve mevcut altyapıya aşırı bağımlılık olmadan enerji yönetimini optimize ediyor.

Şebeke çözümleri

4,18 MWh kapasiteli sıvı soğutmalı konteyner ve sahada tasarım esnekliği sağlayan 418kWh kapasiteli sıvı soğutmalı kabin tipi tasarımlarıyla güvenli ve uzun ömürlü depolama sunan Vestel’in Şebeke Ölçekli Enerji Depolama Sistemleri, güneş ve rüzgâr enerjisi santralleriyle entegre olarak çalışıyor ve şebeke verimliliğini artırıyor. Tepe tıraşlama, frekans düzenleme ve yedek güç gibi işlevlerle enerji güvenilirliğini güçlendiriyor, maliyetleri azaltıyor.