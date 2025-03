Mersin Erdemli'de bir okulda düzenlenen 'Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası'na veliler, öğretmenler ve jandarma personeli katılarak kan verdi. Kan vermeye ailelerini getiren öğrenciler ise günün kahramanı olarak madalya kazandı.

Mersin Kızılay Kan Merkezi koordinesinde Erdemli ilçesinin kırsal mahallelerinden Tömük'te 140 öğrencisi bulunan Sinan Suverir İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağışı Kampanyası' düzenledi. Özellikle kış mevsimiyle azalan Ramazan ayında da bağışların iyice düşmesi nedeniyle hastalara umut olmak isteyen Kızılay ekipleri, okuldaki bir sınıfı kan bağış merkezine çevirdi. Burada önce bilgilendirilen bağışçılar sırayla kan verdi. Velilerden öğretmenlere, yöre sakinlerinden bölgede görev yapan jandarma personeline kadar çok sayıda gönüllü kan verdi. Velilerini kan vermesi için okula getiren öğrencilere de 'kahramanlık madalyası' verildi. Mahallede 25'inci kez kan veren Erol Kara'ya ise gümüş madalya takdim edildi.



"Ramazan ayında da hastalarımıza kanları sağlıklı bir şekilde ulaştıracağız"

Okulda bugün kan bağışı kampanyasını gerçekleştirdiklerini belirten Mersin Kızılay Kan Merkezi Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Özden Altun, veliler, öğretmenler, jandarma ve vatandaşların kan vermeye geldiğini söyledi.

Ramazan öncesinde yoğun bir şekilde gelerek kan veren herkese teşekkür eden Altun, "Ramazan'a stoklarımızda sorun yaşıyoruz. Sorun yaşamama adına bugün kan bağışı alıyoruz. Ramazan ayında da hastalarımıza kanları sağlıklı bir şekilde ulaştıracağız. Ayrıca bugün gelen her velimize de çocukları adına bir kahramanlık madalyası veriyoruz" dedi.

Bağışlanan her kanın kurtarılan 3 can olduğuna dikkat çeken Altun, kan verecek herkesi bağışa davet ettiklerini, Ramazan'da da kan bağışı noktalarına herkesin kanver.org'tan ulaşabileceğini ifade etti.



"Başkalarına can oluyorsunuz, çok güzel bir duygu"

Kızıyla okula gelerek kan veren velilerden Gökhan Yusuf Çelik, ara ara kan verdiğini ve kan bağışlamayı sevdiğini söyledi.

25'inci kez kan veren mahalle sakini Erol Kara, "İnsanlara faydalı olduysa ne mutlu bize" derken, eğitimcilerden Mehmet Fatih Sinan ise, "Hayat kurtarıp başkalarına can oluyorsunuz, çok güzel bir duygu" diyerek düşüncelerini aktardı.