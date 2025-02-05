Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yaşanacak muhtemel bir depremin, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkaracağı yıkıma dikkat çekerek, "İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarının peyderpey taşınabileceği arazileri tahsis etmeliyiz. Üretimi güvenli alana çekerken, bölgenin nüfus yoğunluğunu azaltabilir, deprem riski bulunmayan veya az olan bölgelerde yatırımları yoğunlaştırarak, gelişimlerine de katkı sağlayabiliriz. Bu süreçte Ankaramız’dan taşınan kamu bankalarının da dönüşünü gönülden arzu ederiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi’nin, afetlere karşı daha dirençli yapılar oluşturulması ve mühendislik hizmetlerinin hayati önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği "Afetler Öncesi Mühendislik Hizmetlerinin Önemi Çalıştayı"nın ikincisi ATO Meclis Salonu’nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO’nun 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Cengiz Gökay ve Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin’in açılışında konuştuğu programa, bakanlık, belediye ve ilgili meslek kuruluşu yetkilileri ile ATO komite ve meclis üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Baran yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yaşanacak muhtemel bir depremin, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkaracağı yıkıma dikkat çekerek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız İstanbul başta olmak üzere konutları depreme dayanıklı hale getirmek üzere çalışmalar yürütüyor ve vatandaşlarımızı yaşadıkları konutları depreme dayanıklı hale getirmeye davet ediyor. Vatandaşlarımız bu çağrıyı duymalı, hem kendileri, hem aileleri hem de milletimiz için riskli binaları tahliye edip, yerine sağlam, depreme dayanıklı yapılar kurulmasına katkı sağlamalı" dedi.

Baran, bölgenin ekonomik açıdan önemine de değinerek, "Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, Marmara Bölgesi, İstanbul’un da aralarında yer aldığı 11 il’le, Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 45’ini üretiyor. İmalat sanayimizin yüzde 50’si, inşaat sektörümüzün yüzde 40’ı, bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 70’i, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 68’i Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Tüm Türkiye ihracatının yüzde 62,5’i Marmara Bölgemizdeki 11 ilimizden gerçekleştiriliyor. Dahası, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 35’i de yine burada yaşıyor. Allah korusun, İstanbul’da veya Marmara Bölgesi’nin başka bir noktasında olabilecek deprem felaketinin doğuracağı sonuçları düşünmek bile istemeyiz. İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarının peyderpey taşınabileceği arazileri tahsis etmeliyiz. Üretimi güvenli alana çekerken, bölgenin nüfus yoğunluğunu azaltabilir, deprem riski bulunmayan veya az olan bölgelerde yatırımları yoğunlaştırarak, gelişimlerine de katkı sağlayabiliriz. Bu süreçte Ankaramız’dan taşınan kamu bankalarının da dönüşünü gönülden arzu ederiz" dedi.

"Afetler öncesi önlem, beka meselesidir"

ATO Başkanı Gürsel Baran, deprem, sel, fırtına, volkanik patlama gibi doğal afetlerin yaşamı derinden etkileyerek, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlara yol açtığını belirterek, afetleri doğası gereği tamamen engelleme veya durdurmanın mümkün olmadığını, ancak alınacak önlemlerle etkilerinin azaltılıp, zararlarının en aza indirilebileceğini söyledi. Afet öncesi önlemlerde mühendislik hizmetlerinin önemine dikkat çeken Baran, "Dayanıklı altyapılar kurmak, erken uyarı sistemleri ve afet bilinci oluşturmak depremlere hazırlık olarak yapılabilecek çalışmalar. Mühendislik hizmetleri de aynı şekilde, bölgenin veya bir ülkenin tamamının afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için kritik bir adımı teşkil ediliyor. Afet öncesi mühendislik hizmetleri, risk analizlerinin yapılması, binaların güçlendirilmesi, altyapıların ve şehirlerin afete dayanıklı hale getirilmesi açısından çok önemli. Deprem ve diğer doğal afetler, çağımızın en yıkıcı savaşları, karşıdaki hasmımız da tedbirsizlik. Afetler öncesi önlem, beka meselesidir" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde yaşanabilecek can ve mal kayıplarına da değinen Baran, "On binlerce canımızı toprağa verdiğimiz, ailelerin darmadağın olduğu bu felaketlerde binalar yıkıldı, altyapılar zarar gördü, üretim ve ticaret sekteye uğradı, şehirler tabiri caizse yerle bir oldu. Depremler ve doğal afetler nedeniyle kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.

"Teknik bir gereklilik değil, milli bir sorumluluktur"

ATO 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Cengiz Gökay da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin üç kıtanın birleştiği stratejik bir bölgede, farklı iklim ve coğrafi şartlara sahip eşsiz bir ülke olduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın sunduğu nimetler kadar bizlere yüklediği sorumluluklar da büyüktür. Afetler noktasında birçok riski bulunan ülkemiz, mühendislik hizmetlerini en yüksek standartlarda yürütmekle yükümlüdür. Tarihimizde bunun örneklerini görmek mümkün. Osmanlı’nın medeniyet dehası Mimar Sinan, mühendislik bilgisiyle eserlerini yüzyıllarca ayakta tutacak bir sağlamlıkta inşa etmiştir. Bugün de afet risklerini belirleyerek bilim ve teknolojiden faydalanarak, türlü afetlere karşı önlemler alınabilir" dedi.

Japonya’nın depremlere karşı aldığı önlemlerle can kayıplarını en aza indirdiğini ifade eden Gökay, "Mühendislik hizmetlerine yapılacak her yatırım milletimizin geleceğini de sağlamlaştıracaktır. Afetler öncesi mühendislik hizmetleri sadece teknik bir gereklilik değil, milli bir sorumluluktur" dedi.

Afetler öncesi önlemlerde, toplumu bilinçlendirmenin önemine de dikkat çeken Gökay, "Teknolojik çözümler ne kadar gelişmiş olursa olsun eğer toplum bilinçlendirilmez ve bu süreçlere dâhil edilmezse, başarı sağlanamaz. Toplumsal bilinç yaygınlaştırılmalı, afet bilincini artıracak eğitimler kamunun öncelikli sorumlulukları arasında olmalıdır" dedi.

İnsan hatasından insanlar ölüyor

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin de yaptığı konuşmada, yapı denetimi ve mühendislik kontrolünde yapılan binaların depremlerde yıkılmadığını verilerle aktardı. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ifade eden Şahin, "Ülkemizde maalesef deprem kuşağındayız. Depremlerde binalarımız yıkılıyor. Bakın insan hatasından insanlar ölüyor. Eğer insan hatasından insanlar ölüyorsa, bilin ki siz bilimin ilmin dışına çıkmışsınız. Bir yerlerde yanlışlık yapıyorsunuz" diye konuştu.

Çalıştay’ın ilk oturumu, 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı, Elektrik Mühendisi Kürşat Nazlı moderatörlüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uygulama Şube Müdürü, İnşaat Mühendisi Mehmet Paltum, Keçiören Belediye Başkanı, İnşaat Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ve AFAD Deprem Dairesi Başkanı Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Aykut Akgün’ün katılımıyla "Afetlere Hazırlık Sürecinde Kamunun Görevi ve Sorumlulukları" başlıklı konuyla gerçekleşti.

"Proje ve Yapı Denetim Hizmetlerinde Saha Uygulamaları" başlıklı ikinci oturumu ise ATO’nun 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi, Jeoloji Mühendisi Düzgün Esina moderatörlüğünde, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, Mimar Derya Başyılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı, İnşaat Mühendisi Ahmet Onur Özergene ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar, İnşaat Mühendisi İsmail Coşkun’un katılımıyla yapıldı.

"Tüm Tarafları İle Yapı Denetim Hizmetleri" başlıklı Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Ankara Şube Başkanı, İnşaat Mühendisi Murat Fidan’ın modere ettiği üçüncü oturumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Komisyon Başkanı, İnşaat Mühendisi Doğan Yorulmaz, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı, İnşaat Mühendisi Nazmi Şahin, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi Abdurrahman Keleş ve ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Murat Dicleli konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştay’ın "Mimarlık, Mühendislik ve Yapı Denetim Hizmetlerinde İdari Soruşturma Süreçleri ve Hukuki Yaptırımlar" başlıklı son oturumu ise Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Ankara Barosu Kent ve Çevre Merkezi Avukatı Gökhan Candoğan, Av. Arb. Fennur Güçlü Karaefe ve Av. Gökçe Bolat birer sunum yaptı.

Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, ATO’nun 63 No’lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Abdullah Gürgür, Sinan Çiğdem, Komite Üyeleri Sabahat Altınışık, Adem Karakaya, Kazım Berber, Mustafa Çarkçı, Gökhan Bulut, İbrahim Gündüz, Buğrahan Kurt, Mücahit Kırdağ, Melisa Saut ile çok sayıda davetli yer aldı.