Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akıl anlayışı ve istişare kültürüyle yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti. ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı çerçevesinde Kozlu Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, ilçeye kazandırılması hedeflenen yeni projeler ve devam eden çalışmalar hakkında onlara bilgi verdi. Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle olan güçlü birlikteliğimizle çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

"Yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz"

Canik’te devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam ederek, yeni projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinliyoruz. Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programımız ve mahalle buluşmalarımızla hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinliyor ayrıca, devam eden çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgiler veriyoruz. Etkin ve hızlı hizmet birinci önceliğimiz. Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor, yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz" diye konuştu.

Programa MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu ve muhtarlar da katıldı.